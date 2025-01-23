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Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattında çalışmalar bitmek üzere! Ne zaman açılacak?

Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattında çalışmalar bitmek üzere! Ne zaman açılacak?

09:0423/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı
Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı

İstanbul'un ulaşım ağına eklenmesi planlanan Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak bu yeni hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek şehir içi ulaşımı daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı seferlerin başlayacağı tarih...

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıran raylı sistem ağı genişliyor. Yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verecek Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı'nda sona yaklaşıldı.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı açıldı mı, ne zaman açılacak?

İmamoğlu, yeni hattın 2025 yılının ekim-kasım aylarında hizmete gireceğini açıkladı.

ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

21 DAKİKALIK YOLCULUK SÜRESİ

Yolculuk süresi 21 dakika olan hat tek yönde 44 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip.



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