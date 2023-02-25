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Ümraniyespor ile Adana Demirspor Süper Lig’de ikinci randevuda

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile ligde ikinci kez karşılaşacak. İki ekip, daha önce Spor Toto 1. Lig’de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar sahadan hiç galip ayrılamazken, 3 kez mavi-lacivertliler kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor’un 5 golüne, Adana Demirspor 11 gol ile karşılık verdi. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçı 1-0’lık skorla kazanan Adana temsilcisi olmuştu. Peki Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgisi.

12:16 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ümraniye - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ümraniye - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Ümraniye ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme müsabakasında Ümraniyespor
yarın saat 16.00
’da Ümraniye Şehir Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor - Adana Demirspor maçını hakem
Atilla Karaoğlan
yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ MAÇ

Ümraniyespor - Adana Demirspor yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’de ikinci kez rakip olacak. İki ekip, daha önce Spor Toto 1. Lig’de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar sahadan hiç galip ayrılamazken, 3 kez mavi-lacivertliler kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor’un 5 golüne, Adana Demirspor 11 gol ile karşılık verdi. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçı 1-0’lık skorla kazanan Adana temsilcisi olmuştu.

Ümraniyespor, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta puan alamadı. Adana Demirspor ise son 4 maçında 2’şer galibiyet ve beraberlik aldı. Mavi-lacivertliler bu süreçte Ankaragücü ve Sivasspor’u yenerken, Giresunspor, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Ümraniyespor
#Adana Demirspor
#Spor Toto Süper Lig
#23. hafta
#Atilla Karaoğlan
1 saat önce
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Ümraniyespor ile Adana Demirspor Süper Lig’de ikinci randevuda
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