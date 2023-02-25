yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Ümraniyespor - Adana Demirspor yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’de ikinci kez rakip olacak. İki ekip, daha önce Spor Toto 1. Lig’de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar sahadan hiç galip ayrılamazken, 3 kez mavi-lacivertliler kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor’un 5 golüne, Adana Demirspor 11 gol ile karşılık verdi. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçı 1-0’lık skorla kazanan Adana temsilcisi olmuştu.