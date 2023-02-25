Ümraniye - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Ümraniye ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SÜPER LİG'DE İKİNCİ MAÇ
Ümraniyespor - Adana Demirspor yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’de ikinci kez rakip olacak. İki ekip, daha önce Spor Toto 1. Lig’de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar sahadan hiç galip ayrılamazken, 3 kez mavi-lacivertliler kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor’un 5 golüne, Adana Demirspor 11 gol ile karşılık verdi. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçı 1-0’lık skorla kazanan Adana temsilcisi olmuştu.
Ümraniyespor, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta puan alamadı. Adana Demirspor ise son 4 maçında 2’şer galibiyet ve beraberlik aldı. Mavi-lacivertliler bu süreçte Ankaragücü ve Sivasspor’u yenerken, Giresunspor, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.