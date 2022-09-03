Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor Maçı Özeti ve Golü

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, sahasında son şampiyon Trabzonspor’u konuk etti. İki maçtır puana hasret kalan bordo mavili takım Ümraniyespor karşısında nefes aldı. İşte Ümraniyespor-Trabzonspor maçı özeti, önemli pozisyonları.
Ümraniyespor Trabzonspor maçı sonucu
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor
Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor maçı geniş özeti
1' Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.
10' Gbamin, rakip ceza sahasının dışından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.
11' Trezgeuet ceza sahası sol çaprazından rakibinden sıyrılıp, çok sert vurdu, Serkan üzerine gelen topu çıkardı.
32' Bakasetas'ın ceza alanı dışından şutu auta çıkıyor.
45' İlk devrenin sonuna +3 ekleniyor. İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
58' Onur Ayık ceza alanı içinde döndü, yay üzerindeki Umut'a gönderdi, Umut Nayir vurdu ancak isabetsiz.
60' Bakasetas ceza sahası dışından vurdu, kaleci Serkan çıkardı, dönen topa Trezeguet vurdu ve Fırtına'yı 1-0 öne geçirdi.
68' Abdülkadir Ömür ceza sahası dışının sağ çaprazından uzak köşeyi düşündü ancak aut.
72' Ceza sahası içinde topla buluşan Adel Bettaieb, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Muhammet Taha Tepe iki hamlede kurtarıyor.
90' Mücadelenin sonuna 5 dakikalık uzatma ekleniyor.
90+2' Trezeguet sol kanattan ortaladı, arka direkte Kouassi gelişine şansını denedi ancak farkla aut.
90+4' Kouassi ceza alanında yeni golcü Umut Bozok'u gördü, Umut müsait pozisyonda ayak içiyle vurdu, kaleci Orkun çıkardı.
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Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı
10 Kasım 2021'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10'unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol yerken rakip fileleri 20 kez havalandırdı.
Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.
Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı.
Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken HangiKredi Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.
- İstanbul'da iki Süper Kupa
Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi.
Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirdi.
Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarında 3 sezonda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
2020-2021 Fatih Karagümrük 1 - 2
2020-2021 Beşiktaş 1 - 2
2020-2021 M.Başakşehir 0 - 1
2020-2021 Kasımpaşa 1 - 2
2020-2021 Galatasaray 1 - 1
2021-2022 Kasımpaşa 0 - 1
2021-2022 Beşiktaş 1 - 2
2021-2022 Karagümrük 0 - 2
2021-2022 Galatasaray 1 - 2
2021-2022 Fenerbahçe 1 - 1
2021-2022 M.Başakşehir 3 - 1
2022-2023 İstanbulspor 0 - 2
2022-2023 Ümraniyespor 0 - 1