Ünal Silver
'Kuzey Güney', 'Poyraz Karayel', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda rol alan Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" denildi.
Ünal Silver'in hastane odasında çekilen fotoğrafı 24 Temmuz'da "Hamburg'dan Yaşar kardeşim ziyarete gelmiş" notu ile sosyal medya hesabında paylaşılmıştı.
Ünal Silver kimdir?
Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.
2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönül Çelen dizisinde Burhan rolünü oynadı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey GüneyDizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.
2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunuMahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.
Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.
2021 - Between Two Dawns (İbrahim)(Sinema Filmi)
2020 - Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İdris) (TV Dizisi)
2020 - Tövbeler Olsun (Fuat Peştemalci) (TV Dizisi)
2019 - Kursun (Kerim Paşa) (TV Dizisi)
2019 - Vurgun (Feyyaz) (TV Dizisi)
2018 - Diriliş Ertuğrul (Umur Bey) (Sinema Filmi)
2016 - 2017 - No: 309 (Haluk) (TV Dizisi)
2016 - Deliormanlı (Faruk Hoca)(Sinema Filmi)
2016 - Aşk Yalanı Sever (Murat Aslan)(TV Dizisi)
2014 - Çarşı Pazar (Belediye Başkanı)(Sinema Filmi)
2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Zagor İbrahim)(Sinema Filmi)
2016 - Poyraz Karayel 3. Sezon (Sadık Saygıner)(TV Dizisi)
2014 - Kadim Dostum (Rafet)(TV Dizisi)
2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Sinema Filmi)
2013 - Benimle Oynar mısın? (Enver)(Sinema Filmi)
2012 - 2013 - Benim İçin Üzülme (Şahin)(TV Dizisi)
2011 - Zenne (Yılmaz) (Sinema Filmi)
2011 – 2012 - Kuzey Güney (TV Dizisi)
2011 - Dedemin İnsanları (Sinema Filmi)
2011 - Beni Unutma (Olcay'ın Babası) (Sinema Filmi)
2010 - Gönülçelen (TV Dizisi)
2010 - Deli Saraylı (Amiral Sör Edward) (TV Dizisi)
2009 - Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)
2008 - Gölge (Salim) (Sinema Filmi)
2007 - Sessiz Fırtına (Kör Rıfat) (TV Dizisi)
2006 - Yalancı Yarim (Vahi Özkul) (TV Dizisi)
2006 - Mavi Kuş (Beşir Ağa) (TV Filmi)
2006 - Hokkabaz (Ayhan) (Sinema Filmi)
2005 - Üçe Karşı Truva (TV Filmi)
2002 - Alles getürkt! (Her şey sahte) (TV Filmi)