"Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlanmıştı. George Everest, 4 Temmuz 1790 - 1 Aralık 1866), Hindistan'ın Genel Sörveyörü olarak görev yapan İngiliz bir sörveyör ve coğrafyacıydı. İşte George Everest’in hayatı, kariyeri.