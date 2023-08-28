19 Ağustos Cumartesi günü erişime açılan YKS yerleştirme sonuçları ardından öğrenciler hangi programa kayıt hakkı kazandığını öğrendi. Sonuçların ardından 2023-2024 Üniversite kayıt tarihleri araştırılmaya başlamıştı. Beklenen gün geldi. Üniversite kaydı başladı mı, nasıl ve nereden yapılır soruları yanıt arıyor. e-devlet elektronik kayıt ekranı üzerinde işlemler gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ 2023

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE E KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

E-DEVLET GİRİŞ ÜNİVERSİTE E- KAYIT EKRANI

E-Kayıtlar başladığında ana ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde yeni dönemin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor. Ancak üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak en net bilgi üniversite ve fakültelerin resmi internet sayfaları üzerinden edinilebilecek.







