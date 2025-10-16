ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHİ: Üniversite ek kayıt tarihleri belli oldu mu?

YKS ek yerleştirme süreci sona ererken, üniversite kayıt dönemi yeniden gündemde. Binlerce aday “Ek kayıtlar ne zaman bitiyor, üniversiteye kayıt nasıl yapılır?” sorularını araştırıyor. İşte 2025 üniversite ek kayıt tarihleri ve e-Devlet üzerinden kayıt adımları…

ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ BELLİ Mİ?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 17 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yapmaları gerekecektir.