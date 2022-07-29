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Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu?

Üniversite harç ücretlerine yapılan zammın ardından, yeni eğitim öğretim dönemi için ödenecek üniversite harçlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin harç ücretleri belli oldu. Peki, hangi fakülte harç ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bölümün harcı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022-2023 2 ve 4 yıllık bölüm üniversite harç ücretleri, fakültelere göre değişen harç ücretleri ve harçların son ödeme tarihleri haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite harç ücretleri | 2022-2023 hangi fakültenin harcı ne kadar, kaç TL?
Üniversite harç ücretleri 2022-2023

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, kinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri de belli oldu. Üniversite harç ücretlerinin bu yılki fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, hangi üniversitenin harcı ne kadar?

FAKÜLTELERE GÖRE ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Tıp Fakülteleri: 961 Türk Lirası

Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri: 804 Türk Lirası

Veterinerlik : 629 Türk Lirası

Pilotaj: 765 Türk Lirası

Bilgisayar: 630 Türk Lirası

Mühendislik ve Mimarlık: 630 Türk Lirası

Güzel Sanatlar: 513 Türk Lirası

Fen Edebiyat: 463 Türk Lirası

Hukuk, İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler: 509 Türk Lirası

İletişim, Eğitim, İlahiyat ve Yabancı Dil: 463 Türk Lirası

Açık Öğretim: 105 Türk Lirası

Konservatuvar: 958 Türk Lirası

Turizm: 463 Türk Lirası

UZAKTAN VE İKİNCİ HARÇ ÜCRETLERİ

Veterinerlik Fakültesi: 3,471 Türk Lirası

Pilotaj: 6,944 Türk Lirası

Bilgisayar: 2,486 Türk Lirası

Mühendislik: 2,486 Türk Lirası

Mimarlık: 2,486 Türk Lirası

Güzel Sanatlar: 3,130 Türk Lirası

Fen Edebiyat: 2,084 Türk Lirası

Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler: 1,879 Türk Lirası

İlahiyat, Eğitim ve Yabancı Diller: 1,670 Türk Lirası

İletişim Fakültesi: 1,564 Türk Lirası

ÜNİVERSİTE HARCI NEDİR?

Üniversite harcı, üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.

Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler, 2012 yılından beri harçlardan muaf tutulmaktadır. Ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek zorundadır.
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