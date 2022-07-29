Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu?

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, kinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri de belli oldu. Üniversite harç ücretlerinin bu yılki fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, hangi üniversitenin harcı ne kadar?
FAKÜLTELERE GÖRE ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Tıp Fakülteleri: 961 Türk Lirası
Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri: 804 Türk Lirası
Veterinerlik : 629 Türk Lirası
Pilotaj: 765 Türk Lirası
Bilgisayar: 630 Türk Lirası
Mühendislik ve Mimarlık: 630 Türk Lirası
Güzel Sanatlar: 513 Türk Lirası
Fen Edebiyat: 463 Türk Lirası
Hukuk, İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler: 509 Türk Lirası
İletişim, Eğitim, İlahiyat ve Yabancı Dil: 463 Türk Lirası
Açık Öğretim: 105 Türk Lirası
Konservatuvar: 958 Türk Lirası
Turizm: 463 Türk Lirası
UZAKTAN VE İKİNCİ HARÇ ÜCRETLERİ
Veterinerlik Fakültesi: 3,471 Türk Lirası
Pilotaj: 6,944 Türk Lirası
Bilgisayar: 2,486 Türk Lirası
Mühendislik: 2,486 Türk Lirası
Mimarlık: 2,486 Türk Lirası
Güzel Sanatlar: 3,130 Türk Lirası
Fen Edebiyat: 2,084 Türk Lirası
Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler: 1,879 Türk Lirası
İlahiyat, Eğitim ve Yabancı Diller: 1,670 Türk Lirası
İletişim Fakültesi: 1,564 Türk Lirası
ÜNİVERSİTE HARCI NEDİR?
Üniversite harcı, üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.
Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler, 2012 yılından beri harçlardan muaf tutulmaktadır. Ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek zorundadır.