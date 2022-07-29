Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? Üniversite harç ücretlerine yapılan zammın ardından, yeni eğitim öğretim dönemi için ödenecek üniversite harçlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin harç ücretleri belli oldu. Peki, hangi fakülte harç ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bölümün harcı ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022-2023 2 ve 4 yıllık bölüm üniversite harç ücretleri, fakültelere göre değişen harç ücretleri ve harçların son ödeme tarihleri haberimizde...

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