|
Özgün

1 Nisan'da üniversiteler tatil olacak mı?

Üniversitede okuyan öğrenciler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından 1 Nisan sabahında okullaraın ve üniversitelerin tatil olup olmayacağı konusunda büyük bir merak içinde. Peki 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okul var mı? İşte ayrıntılar...

15:38 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Okullar, üniversiteler 1 Nisan'da tatil mi?
Okullar, üniversiteler 1 Nisan'da tatil mi?

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için gün sayıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerde vatandaşların oylar ile 5 yıllığına yeni büyükşehir belediye başkanı, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları seçilecek. 1 Nisan Pazartesi günü okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? soru öğrencilerin gündeminde yer alan konular arasında. Seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi, okulların durumu ne olacak? İşte detaylar...

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu önemli demokratik sürecin hemen ardından, yani 1 Nisan 2024 Pazartesi günü, okullar tatil edilecek.

1 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Ancak, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.


#1 nisan
#üniversite
#31 Mart yerel seçim
#MEB
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tansiyon, şeker, kolesterol hastalarına oruç tavsiyeleri: Sahurda ve iftarda nelere dikkat edilmeli?