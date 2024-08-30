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Üniversiteler ne zaman açılacak 2024? Üniversitelerin kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıt işlemlerin tamamlanmasıyla yükseköğretim programlarına kayıtlarını yapan adaylar dört gözle üniversitelerin yeni akademik ders yılına başlamalarını bekliyor. Öte yandan YKS sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptıramayan öğrenciler için üniversite mazeret kaydı hakkı tanındı. Peki 2024-2025 üniversiteler ne zaman açılacak, akademik güz dönemi ne zaman başlayacak?

11:01 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak?

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2024? Üniversitelerin kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024-2025 yılı mazeretli kayıt sürecini herhangi bir nedenden dolayı kazandıkları yükseköğretim programların kayıt yaptıramayan adaylara duyurdu. Özellikle şehir dışında eğitim almaya hazırlanan ön lisans ve lisans öğrencileri, önceden eğitim alacakları illere giderek hazırlık yapacaklarından dolayı gözler üniversitelerin yeni akademik dönemlerinin başlayacağı tarihlere çevrildi. İşte 2024-2025 yükseköğretim takviminin detayları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite ders başı tarihleri her üniversitenin akademik başlangıç yılı farklı olduğu için derslerin başlangıç tarihine göre kamuoyuyla paylaşım yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BİTTİ Mİ?

Normal kayıt süreci ardından üniversite ek kayıtları 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü - 2 Eylül 2024 Pazartesi arasında gerçekleşecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.

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