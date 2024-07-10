Üniversitelerde öğleden sonra ve akşam için programlanan ders saatleri ile açılan bölümler ikinci öğretim olarak adlandırılmaktadır. Yükseköğretim Kurumları (YÖK) ikinci öğretim ile ilgili aldığı kararı açıkladı. YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına ilişkin yeni kararı duyurdu. Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." dedi.

Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

İkinci öğretim programına kaç kişi yerleşti?

Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor. Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

İkinci öğretim nedir?

İkinci öğretim, Türkiye'de üniversitelerde düzenlenen ve genellikle mesai saatleri dışında, akşamları veya hafta sonları verilen eğitim programlarını ifade eder. Bu programlar, çalışma saatleri içinde eğitim alamayan veya farklı sebeplerle normal öğretim saatlerine uyamayan öğrencilere yönelik düzenlenir. İkinci öğretim programları, öğrencilerin eğitim ve çalışma hayatlarını dengelemelerine olanak tanıyan esnek ve pratik bir eğitim modelidir. Bu programlara başvurmayı düşünen öğrencilerin, üniversitelerin resmi web sitelerinden ve ÖSYM'den güncel bilgileri takip etmeleri önemlidir.

İkinci öğretimde okuyan öğrencilerin avantajı ise sabah erken saatlerde başlayan derslere katılmak zorunda olmamalarıdır. Dersler çoğunlukla akşam saatlerinde olduğundan, sabah erken saatlerde kalmakta güçlük çeken öğrenciler de bu durumdan mustarip olmaktan kurtulurlar. Üniversitede ikinci öğretim okumanın en büyük dezavantajı derslerin birinci öğretimdeki derslere kıyasla akşamları daha geç saatte bitiyor olmasıdır. Bu durum öğrencilerin evlerine daha geç saatlerde dönmelerine ve yorgun hissetmelerine neden olmaktadır.

İkinci öğretim ile örgün öğretim arasındaki fark nedir?

İki öğretimde okula giriş ve çıkış saatleri farklılık gösterir.

İkinci öğretimde ders saatleri genellikle 15:00-21:30 saatleri arasında olduğu için ikinci öğretim çalışan öğrencilere avantaj sağlar. İkinci öğretimde harç ücretleri bulunur ve her bölüme göre harç ücreti değişiklik gösterir. İkinci öğretimin puanları genellikle örgün eğitime göre düşük olur. Her iki öğretimde de aynı dersler görülür. İkinci öğretim ve örgün öğretim öğrencileri eşit şartlara sahip olur. Mezuniyet sonrası aynı diploma ve unvana hak kazanırlar. Ayrıca burs ve kredi başvurusunda da aynı şartlara sahip olurlar. Gece öğretim programlarında eğitim gören öğrenciler, örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Yalnızca Açıköğretim, Uzaktan eğitim ya da herhangi bir başka ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler.



