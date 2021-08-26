Özgün Üniversitelerde yüz yüze eğitim mi uygulanacak? YÖK Başkanı açıkladı
ÖZGÜN HABERLER

Üniversitelerde yüz yüze eğitim mi uygulanacak? YÖK Başkanı açıkladı

Üniversitelerde eğitim 1.5 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş, online eğitime geçilmişti. Üniversite kampüslerinden uzak eğitim gören öğrenciler hasretle üniversitelerine geri dönmeyi bekliyorlardı. 2021-2022 güz döneminin yaklaşması ile "Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi olacak, çevirimiçi mi olacak?" sorusu merak kazanmışken YÖK Başkanı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Üniversitelerde bu yıl eğitimin nasıl yapılacağı belli oldu. Peki, Üniversitelerde bu yıl eğitim nasıl olacak? İşte YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuya ilişkin açıklaması..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversitelerde yüz yüze eğitim mi uygulanacak? YÖK Başkanı açıkladı
üniversite

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son açıklama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan geldi. Özvar açıklamasında detayları da paylaşırken salgının seyri kapsamında karar alındığının altını çizdi. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

ÜNİVERSİTELERDE BU YIL EĞİTİM NASIL OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde, 'Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonunu' açıkladı.

Kampüslerin tüm ülkede kapanmanın yaşandığı günler hariç açık kaldığını, uygulamalı eğitimlerin bir kısmı ile Ar-Ge çalışmalarının üniversitelerde devam ettiğini aktaran Özvar, hibrit yani karma eğitim modeliyle, çevrim içi uygulamalarla birlikte tedbirler alınarak yüz yüze uygulamalı eğitimlerin de sağlık programları başta olmak üzere çeşitli programlarda yapılabildiğini dile getirdi.

Yine de küresel salgının eğitim ve öğretim süreçlerinde hasarlar oluşturduğunun bir gerçek olduğunu kaydeden Özvar, şöyle devam etti:

'Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim.'

Erol Özvar, yüz yüze eğitime hazırlanırken akademik ve idari personel ile öğrencilerin aşılanmalarının tamamlanmasının teşvik edilmesinin, ayrıca sosyal ve ortak kullanım alanlarında alınması gereken tedbirlere riayet edilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

'Kampüs ve yerleşkelerde maske ve mesafe kurallarına uyulması, yurtlarda mümkünse aşılı kişilerle aşısız kişilerin ayrı yerlerde kalmasının sağlanması, aşısız bireylerin PCR takiplerinin yapılması, belirti gösterenler için izolasyon odalarının bulundurulması ve hem yurt hem de yerleşkelerde tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması blok derslerin yapılmaması, mutlaka ara vererek dersliklerin havalandırılmasının sağlanması basit gibi görünen ancak salgının yayılmasını azaltmada büyük önem taşıyan önlemlerdir. Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi ve dersliklerle laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasitenin aşılmaması, öğrencilerin gruplara bölünmesi de yine önemli uygulamalardır.'

Kampüslerin geçen senelerde olduğu gibi yine açık olduğunu, kütüphane ve diğer imkanlardan üniversite yönetimlerinin belirleyeceği usullerle öğrencilerin istifade etmeye devam edeceğini aktaran Özvar, 'Salgınla mücadele ve mahallinde yükseköğretimi bağlayacak kararlar ilgili bakanlıkların bugüne kadar aldığı kararlar ile kısmen açıklığa kavuşmuştur ve ilgili diğer hususlar da birkaç gün içinde yayınlanmasını beklediğimiz genelgelerle netliğe kavuşacaktır' dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.”

Abone Ol Google News
Gruplardayız

Gruplardayız

Randers'i 2-1 yenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde.
Avrupada havlu attık

Avrupa'da havlu attık

​Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 kaybetti.
Bunu size ödeteceğiz

Biden'dan Kabil'deki terör saldırılarına ilişkin açıklama.

​Çifte saldırı sonrası üçüncü patlama meydana geldi.
Genç dostu şehir; Bursa

Genç dostu şehir; Bursa

​Başkan Aktaş, Bursa'nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Tur Fenerbahçe'nin

Tur Fenerbahçe'nin

​Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Beşiktaş'ın<br>rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın
rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düştü.

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak.

​Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul’un ‘kira’ sorunu
Gündem

İstanbul’un ‘kira’ sorunu

Konut arzının azalması ve artan kiralık konut talebi sadece son birkaç ayda kira fiyatlarında %70’e varan artışlara yol açtı. Kiralık konutta tek sorun zamlar değil. Kiracının 657’ye tabi devlet memuru olması ya da bir memurun kefil olmasını şart koşanlar var. Bazı emlakçılar ev sahibinden 2 bin-2 bin 500 liraya kiraladıkları evleri internet üzerinden bin-bin 500 lira daha pahalıya pazarlıyor.
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da meydana gelen ve 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik sert sözler söyleyerek "Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşinize düşeceğiz ve bunu size ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca patlamaların sorumlusu olduğunu söylediği DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri verdiğini açıkladı.
Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
Ekonomi

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner

AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.