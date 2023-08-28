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Uşak'ta taş gibi dolu yağdı: Vatandaşlar hüngür hüngür ağladı

Uşak'ta etkili olan dolu yağışı mahalle sakinlerini korkuttu. Beşinci Tolga Sokak sakinlerinden 56 yaşındaki İsa Akduman "Dolu, adeta taş gibiydi." derken, Ayşe Gök ise, "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Korktum, hüngür hüngür ağladım." diye konuştu. İşte Uşak 5 günlük hava durumu raporu.

17:08 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uşak'ta taş büyüklüğüne dolu yağdı

Uşak'ta taş büyüklüğüne dolu yağdı

'ta dün gece etkili olan dolu yağışı, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Kent merkezindeki Dikilitaş Mahallesi'nin Birinci Koray, Üçüncü Tolga, Beşinci Tolga ve Altıncı Tolga sokaklarında gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Nohut iriliğinde düşen dolu, buz tabakasının oluşmasına yol açtı.

Korkudan güngür güngür ağladı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Belediyesi ekipleri sevk edildi. Dolu birikintileri, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek temizlendi. Altıncı Tolga Sokak sakinlerinden 58 yaşındaki Ayşe Gök, dolu yağışı nedeniyle korktuklarını söyledi. Gök, "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Korktum, hüngür hüngür ağladım. 'Allah'ım ev gitti galiba.' dedim." diye konuştu.

Aynı sokakta ikamet eden 80 yaşındaki Fatma Akduman da ilk kez böyle bir dolu yağışına tanık olduğunu dile getirdi.

Beşinci Tolga Sokak sakinlerinden 56 yaşındaki İsa Akduman ise "Dolu, adeta taş gibiydi." dedi.

Uşak 5 günlük hava durumu

Uşak 5 günlük hava durumu için
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#uşak
#uşak hava durumu
#dolu
#meteoroloji
43 dakika önce
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