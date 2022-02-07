Üsküdar'daki patlamada ölü var mı? Kaç kişi yaralandı?

Üsküdar'da 5 katlı binanın 4. Katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yetkililer Patlamanın şiddetinin büyük olması nedeniyle incelemenin sürdüğünü muhtemelen doğalgaz patlaması olabileceği kaydedildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek patlamaya ilişkin merak edilenleri açıkladı.

ÜSKÜDAR'DAKİ PATLAMADA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı.

Demiryürek, "En üst katında doğalgazdan olduğunu düşündüğümüz, 3 öğrencinin birlikte kaldığı evde patlama meydana geldi. 4 yaralı var. 2'sinin durumunun ağır olduğu yönündeydi ancak durumlarının iyi olduğu yönünde bilgi geldi. Binanın üst katı kullanılmaz durumda. Biraz sonra itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından üst katlar tedbiren yıkılacak daha sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Demiryürek yaralananlardan birinin öğrenci olduğunu kaydetti.

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ÜSKÜDAR'DAKİ PATLAMA NEDEN OLDU?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Habertürk'ten Uzay Kesmen'e yaptığı açıklamada patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Patlama sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın doğal gaz kaynaklığı olduğunu belirterek: "Üsküdar’da ilk belirlemelere göre doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 4 hemşehrimize Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 binanın tahliye edildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlama nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.