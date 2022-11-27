Jandarma uzman çavuş, uzman erbaş KPSS puanları, Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Uzman çavuş ve uzman erbaş olmak isteyen adaylar KPSS puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, KPSS Jandarma Uzman Çavuş (Erbaş) KPSS Taban Puanları...

KPSS ortaöğretim (lise) 2022 sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden açıklandı.1 Eylül’de sınav başvuruları başlamış ve 6 Kasım’da sınav uygulanmıştı. 24 Kasım 2022 Perşembe günü KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanması ile birlikte, jandarma, uzman erbaş taban puanı araştırma konusu oldu.

Uzman çavuşluk için hangi KPSS gerekir?

KPSS P94 puan türü ile alım yapan kurumların başında Jandarma Genel Komutanlığı geliyor. 3269 sayılı Uzman Erbaşlar Kanununa tabi olarak istihdam edilen uzman çavuş, uzman er ve erbaşların naklen veya açıktan atama şekliyle memur kadrolarına geçebilirler. Uzman çavuşlar, devlet memurluğu kadrolarına KPSS sınavına girmeden atanabilmektedirler.

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KPSS 2022 jandarma alımı kaç puan?

KPSS 2022 jandarma, uzman erbaş taban puanı adayların takibinde. Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladığı son ilanda KPSS ortaöğretim taban puanını 50 olarak açıklamıştı.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

Uzman Çavuşluktan Memurluğa Geçiş şartları

Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş belli şartların olması halinde mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan uzman erbaşlar, belirli şartları karşılamak kaydıyla KPSS şartı aranmaksızın memur olabiliyorlar. 657 sayılı DMK’nin 92. maddesi kimlerin uzman erbaşlık görevini bırakıp, memurluğa atanabileceği açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Kanunu 92; Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları;

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

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657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Burada dikkat edilmesi gereken 2 husus vardır. İlki uzman erbaş veya uzman çavuş fark etmeksizin bu madde kapsamında memur olabilir. İkinci husus ise kendi istekleri ile ayrılmış olmaları gerekir. Askeriyeden atılmaları durumunda memur olarak atanmaları mümkün değildir.

Uzman çavuşlar nasıl memur kadrosuna geçer?

Uzman erbaşların maddi, özlük hakları, uzman çavuşluğa giriş koşulları, şartları ve tabi olduğu çalışma şartları gibi durumlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre makalemizin konusu olan uzman çavuşluktan memurluğa geçiş 2016 yılında gerçekleştirilen değişiklik uyarınca uzman çavuşluk kadrosunda 7 yıl hizmet vermiş olanlar hakkında geçeceği kadronun da uygun olması durumunda uygulanmaktadır. 2016 öncesinde uzman çavuşluk kadrosunda 2 yıl hizmet veren uzman çavuşların diğer devlet kadrolarına geçebilmeleri mümkün iken 2016 yılı değişikliği sonrası bu süre 7 yıla çıkarılmıştır.

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1- 3269 sayılı Uzman Erbaşlar Kanununa tabi olarak istihdam edilen uzman çavuş, uzman er ve erbaşların naklen veya açıktan atama şekliyle memur kadrolarına geçebilirler. Uzman çavuşlar, devlet memurluğu kadrolarına KPSS sınavına girmeden atanabilmektedirler. Bunun için atanacağı kurumun atama şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu duruma ilişkin Devlet Personel Başkanlığı tebliğ yayınlamıştır. Uzman çavuş ve uzman erlerin devlet kadrolarına devlet memuru olarak nasıl geçebileceği. 1999 yılında Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ doğrultusunda yapılır. Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş bu doğrultuda yapılır.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92. maddesinin 3. fıkrasında uyarınca; “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler” amir hükmü bulunmaktadır. Bu madde kapsamında diğer memur kadrolarına tabi olanlar, kendi istekleri ile çekilmiş olmaları şartıyla, açıktan atama prosedürü çerçevesinde memur kadrolarına atanabilirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92. madde bu hakkı tanımıştır.

3- Uzman çavuşları ve uzman erbaşların başvurduğu devlet kurumuna, memur olarak atanmaları bir zorunluluk değildir. Kamu kurumları ihtiyaç durumuna göre alınabileceğini düzenlemiştir. Öncelikle uzman çavuşluktan kendi istekleri ile çekilmiş olmaları gereklidir. Askeriyeden atılanlar bu madde kapsamında atanma talep edemezler. Yine kurumların uzman çavuşlar için uygun olan koruma, güvenlik veya kendi yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri kadrolara atanabilirler.

4- İlk olarak atanacağı kurum açıktan atama için ilgili kurumdan izin almalıdır. Açıktan atama izinleri kurumuna göre değişiklik göstermektedir. Bu hususa ilişkin düzenleme kanunda yapılmıştır. Açıktan atama izinlerini; Devlet Personel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kurumların bir veya bir kaçından izin alınarak gerçekleştirmektedir. Bu izinler ilgili kurumlardan alındıktan sonra, uzman çavuş ve uzman erbaşlar, koruma ve güvenlik kadrolarına veya kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara KPSS sınavına girmeden atanabilirler. Son olarak bu haktan yararlanabilmek için en az yedi yıl uzman çavuş veya uzman erbaş olarak çalışmak gerekmektedir. Tarafımıza sıkça uzman çavuşluktan polisliğe geçiş mümkün mü? Sorusu yöneltiliyor. Açıktan şeklinde polisliğe geçiş mümkün değildir.

Polislik sınavlarına girerek ancak atabilirler. Uzman çavuşluktan polisliğe geçiş 2018 yılında çok sınırlı şekilde yapılmıştır. Çünkü polislik sınavları zordur. Fakat uzman çavuşluktan gardiyanlığa geçiş 2019 yılında açıktan atama şeklinde mümkündür.

5- Son olarak İdare Mahkemesine açılan davada; “3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman çavuş olarak görev yapmakta iken kendi isteği ile görevlerinden ayrılan ve daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında memur kadrolarına açıktan atanan personelin, kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yok sayılarak en düşük derecede işe başlatılmış.

Yerel mahkeme idari işlemi hukuka uygun bulsa da Bölge İdare Mahkemesi işlemi iptal ederek, uzman çavuşu olarak çalıştığı dönemde kademe ve derecesinin memurluktan sayılmasına” karar vermiştir. Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş hakkını kullananların derece ve kademesi memurluğa eklenir.

6- Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş için başvuru yapıp reddedilen veya başvurusu kabul edilmiş olup kademe ve derecesi sayılmayan uzman çavuşların, kendilerine yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde, idare mahkemesine, yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekmektedir.

Uzman çavuşluktan polisliğe geçiş olur u?

Uzman çavuşluktan ayrılan askerler; infaz koruma memurluğu, katip, belediye personeli, güvenlik personeli, koruma personeli, zabıta, polis vb. pek çok benzer mesleğe ve kuruma memur olarak atanmaları mümkündür. Bunun için alım yapacak kurumda ilgili alanda alım ilanı açılmasıdır. KPSS şartı aranmadan yapılan memur alımlarından yararlanmak için bu alım ilanları takip edilmelidir. Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş için özel ilanlar yayınlanmaktadır. Kurumlar , öncelikle istifa etmiş uzman çavuşlar arasından personel alımı için izin alır ve iznin çıkması sonrası açıktan ilan yayımlanır.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman erbaş ve uzman er olarak görev yapmakta olan askerler, belirli şartları taşımaları durumunda polis olarak atanabilirler. PMYO veya POMEM şartlarını sağlamaları gereklidir. Bu şartları sağladıktan sonra polisliği kazanırsanız Kazanırsanız fesih işlemleri ve eğitime çağrılırsınız. Eğitimi başarılı şekilde tamamlarsanız polis memuru olarak atanırsınız.

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