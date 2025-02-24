Van'da yarın 25 Şubat okullar tatil mi? Van Valiliği duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerinin ardından tatil ile ilgili resmi açıklama geldi. Öğrencilerin yakından takip ettiği kar tatili ile ilgili son dakika açıklaması Van Valiliğince yapıldı. Peki yarın (25 Şubat) Van'da okullar tatil edildi mi?
Ülke genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı Van'da da kendini gösteriyor. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Van Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklama yayımladı. İşte valilikten yapılan o açıklamalar.
VAN'DA YARIN (25 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 25.02.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil). Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir)" denildi.
VAN HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (www.mgm.gov.tr) adresinden yapılan 5 günlük Van hava durumu tahminleri şu şekilde;
Salı: -17° Bulutlu
Çarşamba: -14° Yağmurlu
Perşembe:-13° Bulutlu
Cuma: -13° Güneşli
Cumartesi: -12° Güneşli