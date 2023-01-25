Vergi affı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi olarak duyurulan düzenlemenin detayları belli oldu. Vergi affı ile birlikte; vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Peki, Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek?

VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek düzenlemenin detaylarını aktardı.Erdoğan "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. " ifadelerini kullandı.

BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ!

"Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

VERGİ AFFI NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Bakan Bilgin'den son dakika vergi affı açıklaması geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı.İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor.



