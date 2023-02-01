Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek. Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları siliniyor. 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçları silinecek.