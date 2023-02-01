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Vergi borcu yapılandırma
Vergi affı olarak da bilinen vergi borcu yapılandırması Meclis'te kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen düzenlemeyle vergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacakları yeniden yapılandırılacak.
Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklifle, kamu alacakları yapılandırılırken, cezalar da siliniyor.
Teklif Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek. Yasa Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
Yapılandırma için, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurulabilecek.
Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek. Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları siliniyor. 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçları silinecek.