EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2024-2025 VGM burs başvuru şartları neler, açıklandı mı?

VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2024-2025 VGM burs başvuru şartları neler, açıklandı mı?

10:0027/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak?
VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak?

"VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Burs başvuru şartlarını sağlayan üniversite öğrencilerine belirlenen süre boyunca eğitim desteği verilecek. Üniversiteyi yeni kazanan adaylar, ara sınıf öğrencileri ve ön lisans öğrencileri karşılıksız olarak sağlanan burslardan yararlanabilir. Peki VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2024-2025 VGM burs başvuru şartları neler, açıklandı mı?

"VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2024-2025 VGM burs başvuru şartları neler, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlıyor. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla başvuru takvimi merak ediliyor. Peki VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2024-2025 VGM burs başvuru şartları neler, açıklandı mı?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2024-2025 eğitim yılı Yükseköğretim burs başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde duyurulacak. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde detaylara yer vereceğiz.

Diğer taraftan da Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvurular 1-15 Ekim 2024 tarihlerinde alınacak.

VGM 2024-2025 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

VGM 2024-2025 burs ücretleri henüz açıklanmadı. Burs miktarları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

#VGM
#vgm bursu
#vgm burs başvurusu

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Ocak ayında asgari ücrete gelmesi beklenen zam miktarı