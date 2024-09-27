"VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2024-2025 VGM burs başvuru şartları neler, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlıyor. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla başvuru takvimi merak ediliyor. Peki VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2024-2025 VGM burs başvuru şartları neler, açıklandı mı?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2024-2025 eğitim yılı Yükseköğretim burs başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde duyurulacak. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde detaylara yer vereceğiz.

Diğer taraftan da Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvurular 1-15 Ekim 2024 tarihlerinde alınacak.

VGM 2024-2025 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

VGM 2024-2025 burs ücretleri henüz açıklanmadı. Burs miktarları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?