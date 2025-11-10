VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihler

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının ardından VGM sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Resmî açıklamaya göre sonuçlar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından VGM’nin “Duyurular” sayfası üzerinden paylaşılacak. Yetkililerden alınan bilgiye göre sonuçların Kasım ayı sonu ile Aralık ayı başı arasında açıklanması öngörülüyor.