VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihler

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 yükseköğrenim burs başvuruları tamamlandı. Üniversite öğrencileri başvuruların ardından, 'VGM burs sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt ararken, sonuç tarihine ilişkin resmi açıklama bekleniyor. İşte VGM burs sorgulama ekranı ve burs ücretlerine dair son bilgiler…
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl binlerce öğrenciye verilen burslarda sonuç heyecanı başladı.2025-2026 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, VGM burs sonuçları duyurusuna çevrildi.
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının ardından VGM sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Resmî açıklamaya göre sonuçlar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından VGM’nin “Duyurular” sayfası üzerinden paylaşılacak. Yetkililerden alınan bilgiye göre sonuçların Kasım ayı sonu ile Aralık ayı başı arasında açıklanması öngörülüyor.
VGM burs sorgulama ekranı
Burs sonuçları açıklandığında öğrenciler, www.vgm.gov.tr adresinde yer alan “Burs Sonuçları Sorgulama” ekranı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından da bilgilendirme yapılması bekleniyor.
2025-2026 VGM burs miktarı ne kadar?
VGM, yeni dönem burs miktarlarını 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla güncelledi.
Ortaöğrenim öğrencilerine: Aylık 1.250 TL
Yükseköğrenim öğrencilerine: Aylık 3.000 TL
Yabancı uyruklu öğrencilere: Aylık 3.000 TL burs ödemesi yapılacak.
İlk ödeme geriye dönük yapılacak
Burs almaya hak kazanan öğrencilere ilk ödeme, sonuçların açıklanmasının ardından hesap açım işlemlerinin tamamlanmasıyla yapılacak. Ödemeler, Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak gerçekleştirilecek ve öğrencilerin hesaplarına toplu şekilde yatırılacak.
Burs süresi ve dönem aralığı
VGM bursu kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay süreyle (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) ödeme yapılacak. Yaz aylarında burs ödemesi yapılmayacak.