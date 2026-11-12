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10:37, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:04, 12/11/2026, Perşembe

Asker ABD Savaş Bakanı’nı azarladı: Anıt önünde kahkaha atan Pete Hegseth ve ekibini böyle uyardı

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve beraberindeki heyet, Washington yakınlarındaki Arlington Ulusal Mezarlığı’nda düzenlenen Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı önünde yüksek sesle gülüp konuşunca nöbetçi askerin sert uyarısıyla karşılaştı. Anıtın maneviyatına uygun davranılması gerektiğini hatırlatan görevli asker, yüksek sesle "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı atmosferini korumalıdır" diyerek bakan ve ekibini uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma törenlerinin ardından yaşanan protokol krizi ülke gündemine oturdu. Washington yakınlarındaki Arlington Ulusal Mezarlığı’nı ziyaret eden ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve beraberindeki ekip, anıt önündeki tavırları nedeniyle nöbetçi askerin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Gaziler Günü anma töreninin tamamlanmasının ardından Savaş Bakanı Pete Hegseth ile beraberindeki heyet, mezarlık içerisindeki en kutsal noktalardan biri kabul edilen Meçhul Asker Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekimin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrılmaya hazırlanan bakan ve ekibinin yüksek sesle konuşup kahkahalar atması, anıt çevresindeki sessizliği bozdu.

ASKERDEN AZAR YEDİ

Anıtın başında kesintisiz olarak nöbet tutan görevli asker, yaşanan gürültü ve saygısızlık üzerine kurallar gereği anında müdahalede bulundu. Bakan Hegseth ve yanındakilere doğru dönerek yüksek ve sert bir ses tonuyla uyarılarda bulunan nöbetçi asker, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı atmosferini korumalıdır."

Nöbetçi askerin doğrudan Savaş Bakanı ve heyetini hedef alan bu disiplinli ve tavizsiz uyarısı, töreni takip eden basın mensuplarının kameralarına anbean yansıdı. Uyarının ardından Hegseth ve beraberindekilerin sessizleşerek hızlıca alandan uzaklaştığı görülürken, görüntüler Amerikan kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

'KAFİR' DÖVMESİYLE BİLİNİYOR

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, daha önce de vücudundaki İslam karşıtı ve aşırılık yanlısı dövmelerle dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Kolunda Arapça harflerle "Kafir" yazılı bir dövme bulunduran Hegseth’in, ayrıca göğsünde Haçlı Seferleri’nin simgesi olan "Kudüs Haçı" ile Haçlı sloganı "Deus Vult" (Tanrı Böyle İstiyor) ifadelerini taşıdığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu semboller nedeniyle geçmişte kendi askeri birliği tarafından dahi "aşırılıkçı" olarak fişlenen Hegseth’in Pentagon’un zirvesine taşınması, İslam dünyasında ve uluslararası arenada büyük tepkilere neden olmuştu.

Başlıklar :ABDPete HegsethaskerArlington Ulusal Mezarlığı
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Asker ABD Savaş Bakanı’nı azarladı: Anıt önünde kahkaha atan Pete Hegseth ve ekibini böyle uyardı
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