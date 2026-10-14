İstanbul'da sağanak manzarası yine şaşırtmadı: Yağmur suyu metro istasyonunun tavanından şelale gibi aktı
İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle M2 Hacıosman metro istasyonunu su bastı. İstasyon tavanından suların sızmasıyla oluşan manzara karşısında metro yolcuları şaşkınlık yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul genelinde yaptığı sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları uyarılarının ardından kent genelinde yağmur etkisini artırdı. Aniden bastıran şiddetli yağış, kentin önemli toplu taşıma noktalarında ve yeraltı ulaşım ağlarında olumsuzluklara yol açtı.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın son durağı olan Hacıosman istasyonunda, yoğun yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. İstasyon tavanından sızan ve adeta şelale gibi akar vaziyete gelen yağmur suları istasyon zemininde birikintiler oluşturdu. Metro durağını kullanmak isteyen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Su birikintileri ve tavandan akan sızıntılar nedeniyle yolcular turnikelerden geçmekte ve peronlara ulaşmakta zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak adına suların akmadığı güvenli alanlardan yürüyerek ilerlemeye çalıştı. İstasyondaki görevliler biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.