Yanan aracı söndüren itfaiyenin suyu Türk bayrağı için aktı

PARK HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALDI

Olay, Bahçelievler Mahallesi 5004 Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki kapalı kasa kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden hareket ederek önünde bulunan aracın tamponuna çarptı.

Ardından kamyonetin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonetin motor bölümünün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangına tanık olan bir vatandaş, kamyonetin park halindeyken hareket ettiğini, önce önündeki araca çarptığını, ardından alev aldığını anlattı. Aracın yangın öncesinde hareket ettiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

DUMANDAN KARARAN BAYRAĞI ÖZENLE TEMİZLEDİLER

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, araç sahibiyle birlikte kamyonetin içerisindeki plastik meyve kasalarını dışarı çıkarmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkarılan plastik bir pano üzerindeki Türk bayrağı, ekiplerin dikkatini çekti.

Yangından yükselen duman nedeniyle siyaha bürünen bayrağı gören bir itfaiye eri, eline aldığı bezle bayrağın üzerini dikkatlice sildi. Bir başka itfaiye görevlisi de bayrağın bulunduğu panoyu suyla yıkadı. İtfaiye erlerinin Türk bayrağına gösterdiği özen, yangın sonrası yaşananların en dikkat çeken anlarından biri oldu.