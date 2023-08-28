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LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Villarreal'i 4-3 yendi: Yamal, performansıyla göz doldurdu

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) son şampiyonu Barcelona, 3. haftasında Villarreal'i 4-3 mağlup etti. Lamine Yamal, Villareal maçındaki performansıyla göz doldurdu.

09:38 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Villarreal - Barcelona (3-4) Maç Özeti İzle (VİDEO)

Villarreal - Barcelona (3-4) Maç Özeti İzle (VİDEO)

LaLiga'nın 3. haftasında Villarreal ve Barcelona karşılaştı. Katalan ekibi 12'de Gavi, 15'de Frenkie de Jong'un golleriyle 2-0 öne geçti. Villarreal 26'da Foyt, 40'ta Sörloth'un golleriyle skora denge getirdi. İlk yarı 2-2 sona erdi. Ev sahibi Villarreal, 50'de Baena ile 3-2 geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Barcelona sadece 3 dakikada attığı 2 gol ile öne geçti. Katalan devinde 68'de Torres, 71'de Lewandowski galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Barcelona puan durumu

Barcelona gollü mücadeleyi 4-3 kazandı ve puanını 7 yaptı. Villarreal ise 3 puanda kaldı.

Lamine Yamal, performansıyla göz doldurdu

Maça ilk 11'de başlayan Lamine Yamal, performansıyla izleyicileri mest etti. Kendi takım taraftarlarının övgü yağmuruna tuttuğu genç oyuncu, aynı zamanda 76. dakikada oyundan çıkarken Villareal taraftarlarından da alkış aldı. Gavi'nin golünde 12. dakikada asisti yapan Yamal, Lewandowski'nin golü öncesinde de yaptığı hareketlerle ve çıkardığı şutla dikkatleri üzerine çekti.

Villarreal - Barcelona canlı skor

Villarreal - Barcelona (3-4) Maç
(VİDEO)

LaLiga puan durumu

#Villarreal
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#LaLiga puan durumu
44 dakika önce
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