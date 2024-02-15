Vodafone'a gelenler, 6 ay boyunca 100 lira iade ve 12 ay boyunca fatura aşımını önleyen ücretsiz 'durma' özelliği kazanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Vodafone, müşterilerine yenilikçi kampanyalar sunmaya devam ediyor. Şirket, Vodafone Pay ve Vodafone tarifelerinin güçlerini birleştirdiği yeni 'Bütçe Dostu Tarifeler' kampanyası kapsamında, faturalı ve faturasız Bütçe Dostu Tarifeler'e gelen müşterilerine 6 ay boyunca Vodafone Pay uygulamasındaki “Vodafone Cüzdanım” üzerinden tanımlanacak 100 lira hediye ediyor. Faturalı Bütçe Dostu Tarifeler'e gelen müşterilerine ise 12 aylık kontrat süresi boyunca tanımlayabilecekleri ve fatura aşımını önleyen durma özelliğini hediye ediyor.
Bütçe Dostu Kampanyasının avantajları nelerdir?
Hem faturalı hem faturasız tarifeler için, Vodafone Pay uygulamasındaki ‘Cüzdanım’ üzerinden 6 ay boyunca 100 TL iade kazanırsınız.
Faturalı tarifelerde, fatura aşımı yapmanızı önleyen Durma Özelliğini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Vodafone bütçe dostu tarife fiyatı ne kadar?
Vodafone'dan bütçe dostu tarife ve paket kampanyasından nasıl yararlanılır?
Açıklamada yer alan bilgilere göre, Vodafone'un yeni Bütçe Dostu Tarifeler kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler, aktivasyon sonrasında kişisel dijital asistan TOBi aracılığıyla ücretsiz durma özelliğini tanımlayabilecek. Durma özelliği sayesinde faturalı tarifelerde aşım yaşanmazken müşteriler 12 aylık kontrat süresi boyunca sürpriz fatura sorunu yaşamayacak.
Bütçe Dostu Tarifeler Kampanyasındaki haklarımı nasıl kullanırım?
- SMS ile iletilen linke tıklayın. Vodafone Yanımda uygulamasını indirin. Linke tıklayarak, dijital asistanınız TOBi’ye bağlanabilir, tarife haklarınızı inceleyebilirsiniz
- Dijital asistanınız TOBi’den yapmak istediğiniz işlemi seçin. TOBi üzerinden hızlıca Durma Özelliğinizi tanımlayabilir, Vodafone Pay uygulamasında kullanacağınız 100 TL hediye kodunuzu alabilirsiniz.
- Durma özelliğini tanımlamak için; TOBi üzerinden görüntülediğiniz pakette «hemen al» butonuna tıklayın. Artık bu paketi 12 ay boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz.
- TL hediyenizi almak için; TOBi üzerinden ilerleyerek Vodafone Pay’de kullanacağınız kodu alabilir, Vodafone Pay uygulamasını indirerek «Cüzdanım» alanında yer alan «Kampanya kodu gir» alanına girebilirsiniz. *Detaylar için ‘Vodafone Cüzdanım’da kodumu nasıl kullanırım?’ sekmesini inceleyebilirsiniz.
- TL hediyenizi aylık olarak TOBi’den alacağınız kod ile tanımlayabilirsiniz. SMS linkine tıklayarak tekrar dijital asistanınız TOBi’ye bağlanabilir, yeni kodunuzu alabilirsiniz. Bu işlemi aylık olarak tekrarlayarak 100 TL hediye kodunuzu almanız gerekir. Kodlar 30 günde bir yenilenir. *Faturasız tarifedeyseniz, aylık 100 TL hediyenizi alabilmek için ayda bir kere Bütçe Dostu Paketi satın almanız gerekir. Bütçe Dostu Paketi satın almadığınız aylar için 100 TL hediyeniz tanımlanmayacaktır.