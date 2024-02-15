TL hediyenizi aylık olarak TOBi’den alacağınız kod ile tanımlayabilirsiniz. SMS linkine tıklayarak tekrar dijital asistanınız TOBi’ye bağlanabilir, yeni kodunuzu alabilirsiniz. Bu işlemi aylık olarak tekrarlayarak 100 TL hediye kodunuzu almanız gerekir. Kodlar 30 günde bir yenilenir. *Faturasız tarifedeyseniz, aylık 100 TL hediyenizi alabilmek için ayda bir kere Bütçe Dostu Paketi satın almanız gerekir. Bütçe Dostu Paketi satın almadığınız aylar için 100 TL hediyeniz tanımlanmayacaktır.