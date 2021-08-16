Waffle tarifi- Evde Waffle nasıl yapılır? Waffle hamuru, malzemeleri, ölçüsü

Waffle birçok kültürde hafta sonu kahvaltılarının süper kahramanlarıdır. Waffle’ın orijinal halinde sürülebilir çikolatalar yerine gerçek akçaağaç şurubu kullanılıyor. Ülkemizde ise sürülebilir beyaz ve kakolu çikolata ile mevsim meyveleri ile süslenmiş waffle yapımı yaygın hale geldi. İster meyveli, ister reçelli isterse çikolatalı waffle… En önemli olan waffle hamuru yapımıdır. İşte sizler için hazırladığımız ev yapımı waffle tarifi yazımızın devamında…

WAFFLE NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 fincan un

1 çay kaşığı tuz

4 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı beyaz şeker

2 yumurta

1½ su bardağı ılık süt

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⅓ su bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay kaşığı vanilya özü

Waffle yapılışı

Öncelikle büyük bir kapta un, tuz, kabartma tozu ve şekeri karıştırın; bir kenara koyun. Waffle makinesini önceden istenen sıcaklığa göre ısıtın.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. Süt, tereyağı ve vanilyayı karıştırın. Süt karışımını un karışımına dökün; karışana kadar çırpın.

Hamuru önceden ısıtılmış waffle makinesine koyun. Waffle'ları altın sarısı ve gevrek olana kadar pişirin. Üzerine sürülebilir beyaz veya kakaolu çikolatayı sürerek yayın. Mevsimine uygun tercih edilen meyve dilimleri ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın. Afiyet olsun.

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BİR ADET WAFFLE NASIL YAPILIR? ( TEK KİŞİLİK WAFFLE)

Ev yapımı waffle yapmanın en iyi yanı istediğiniz ölçüde ve sayıda yapabilmenizdir. Eğer birden fazla waffle yapmak istemiyorsanız tek kişilik waffle tarifini uygulayabilirsiniz. İşte tek kişilik waffle hamuru ölçüsü...

Malzemeler

1 büyük yumurta

½ su bardağı süt (inek sütü, badem sütü, soya sütü veya hindistan cevizi sütü kullanabilirsiniz)

¼ çay kaşığı vanilya özü

1 yemek kaşığı tuzlu tereyağı, eritilmiş

1 yemek kaşığı toz şeker

½ su bardağı un

½ çay kaşığı kabartma tozu

⅛ çay kaşığı tuz

Yapılışı

Waffle makinesini veya tavayı önceden ısıtın. Yapışmaması için tereyağı ile fırçalayın.

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Yumurtayı bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın. Süt, vanilya, eritilmiş tereyağı ve şekeri ekleyin ve iyice karıştırın.

Un, kabartma tozu ve tuzu çırpın ve birleştirilene kadar hafifçe karıştırın. Fazla karıştırmayın.

Hamuru makinenin üzerine dökün ve kapatın. Waffle makinenizin boyutuna bağlı olarak çok fazla hamurunuz olabilir. Eğer öyleyse, ikinci, daha küçük bir waffle yapmak için hamuru ayırın.

Waffle'ı, waffle makinesinin gösterge ışığı pişirmenin tamamlandığını gösterene veya buhar çıkmayana kadar pişirin. Waffle altın kahverengi ve gevrek olmalıdır.

Waffle'ı bir maşa ile waffle makinesinden çıkarın ve hemen tüketin.

WAFFLE NEDEN WAFFLE MAKİNESİNE YAPIŞIR?

Hamuru eklemeden önce waffle makinenizin yeterince sıcak olduğundan emin olun. Çok soğuk bir makine, waffle'ın içini iyice pişirmez, bu da waffle'ın ayrılmasını ve tavaya yapışmasını daha olası hale getirir.

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WAFFLE DONDURUCUDA SAKLANIR MI?

Pişirilen Waffle'ları soğumaya bırakın. Tamamen soğuduğunda waffle katmanları arasına bir yağlı kağıt koyarak dondurucu poşetlerine aktarın. Kullanıma hazır olana kadar dondurucuda saklayın. Dondurulmuş Waffle'ları kullanmak istediğinizde 180 derece önceden ısıtılmış fırında ısıtarak tüketebilirsiniz. Isındıkça kurumasını önlemek için waffle'ları folyo ile gevşek bir şekilde örtün.