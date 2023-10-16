WhatsApp son güncelleme ile gelen yenilikler
WhatsApp güncellemesi ile hangi yenililer geldi?
Mesaj düzenleme: Kullanıcılar, gönderildikten sonra 15 dakika içinde mesajlarını düzenleyebilecekler.
Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP): Kullanıcılar, görüntülü arama yaparken diğer uygulamaları kullanmaya devam edebilecekler.
Mesaj düzenleme özelliği, WhatsApp'ta uzun süredir beklenen bir özellikti. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar gönderdikleri mesajlarda bir hata yaptıklarında, mesajı gönderdikten sonra düzeltebilecekler.
Sesli durum güncellemesi özelliği, kullanıcıların sesli durumlarını daha uzun süre paylaşmalarını sağlıyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar sesli durumlarını 24 saat yerine 30 gün boyunca paylaşabilecekler.
Mesajları tarihe göre arama özelliği, kullanıcıların mesajlarını daha kolay bulmalarına yardımcı oluyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar mesajlarını tarihe göre arayarak, istedikleri mesajı daha hızlı bulabilecekler.