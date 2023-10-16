WhatsApp güncellemesi ile hangi yenililer geldi?

Anlık mesajlaşma platformu

, kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Dünyanın en popüler çevrim içi mesaj ağı, dört yeni özelliğini erişime sundu. WhatsApp son güncelleme yeniliklerine bakıldığında sohbet aktarımı, görüntülü aramalar için yatay mod desteği ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma. Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramalar otomatik olarak sessize alınabilecek. Özelliği aktif etmek için Ayarlar > Gizlilik > Aramalar'a gidin.