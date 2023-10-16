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WhatsApp son güncelleme ile gelen yenilikler

WhatsApp platformu, kullanıcıları için bünyesinde gerçekleştirdiği yeniliklere devam ediyor. Sosyal medya platformu, Android ve iOS için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte, uygulamaya yenilikler ve iyileştirmeler geldi. Türkiye’de de erişime açılan kanallar özelliği, büyük kuruluşların takipçilerine anlık bilgiler göndermesine yardımcı oluyor.

13:27 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
WhatsApp son güncelleme ile gelen yenilikler

WhatsApp son güncelleme ile gelen yenilikler

Anlık mesajlaşma platformu
, kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Dünyanın en popüler çevrim içi mesaj ağı, dört yeni özelliğini erişime sundu. WhatsApp son güncelleme yeniliklerine bakıldığında sohbet aktarımı, görüntülü aramalar için yatay mod desteği ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma. Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramalar otomatik olarak sessize alınabilecek. Özelliği aktif etmek için Ayarlar > Gizlilik > Aramalar'a gidin.

WhatsApp güncellemesi ile hangi yenililer geldi?

Mesaj düzenleme: Kullanıcılar, gönderildikten sonra 15 dakika içinde mesajlarını düzenleyebilecekler.

Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP): Kullanıcılar, görüntülü arama yaparken diğer uygulamaları kullanmaya devam edebilecekler.

Sesli durum güncellemesi
: Kullanıcılar, sesli durumlarını 24 saat yerine 30 gün boyunca paylaşabilecekler.
Mesajları tarihe göre arama
: Kullanıcılar, mesajlarını tarihe göre arayabilecekler.

Mesaj düzenleme özelliği, WhatsApp'ta uzun süredir beklenen bir özellikti. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar gönderdikleri mesajlarda bir hata yaptıklarında, mesajı gönderdikten sonra düzeltebilecekler.

Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP) özelliği
, kullanıcıların görüntülü arama yaparken diğer uygulamaları kullanmalarına olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar görüntülü aramayı küçük bir pencerede açarak, diğer uygulamaları kullanmaya devam edebilecekler.

Sesli durum güncellemesi özelliği, kullanıcıların sesli durumlarını daha uzun süre paylaşmalarını sağlıyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar sesli durumlarını 24 saat yerine 30 gün boyunca paylaşabilecekler.

Mesajları tarihe göre arama özelliği, kullanıcıların mesajlarını daha kolay bulmalarına yardımcı oluyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar mesajlarını tarihe göre arayarak, istedikleri mesajı daha hızlı bulabilecekler.

#WhatsApp
#WhatsApp güncelleme
#Android
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