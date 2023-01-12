Wout Weghorst hayatı kariyeri

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar ayrılıyor. Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken ve İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın kiralamak istediği Hollandalı oyuncu, ayrılık konusunda Siyah Beyazlılar'da anlaştı.

Golcü oyuncu, kısa sürede İstanbul'dan ayrılacak ve sonrasında Manchester’a gideceği öğrenildi.

Wout Weghorst

Wout Weghorst kimdir?

Wout François Maria Weghorst (d. 7 Ağustos 1992, Borne), forvet pozisyonunda görev yapan Hollandalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymektedir.

Wout Weghorst kulüp kariyeri

Borne'de doğan Weghorst, yerel kulüplerde forma giydikten sonra Willem II'nin altyapısına dahil oldu. Ancak A takım ile forma giyemeden Emmen'e transfer oldu.

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Emmen ile ilk resmî maçına 10 Ağustos 2012'de Dordrecht karşısında çıkan Weghorst, ilk resmî golünü ise 21 Eylül'de Veendam'a karşı attı. Emmen ile geçirdiği iki yılda toplam 67 maça çıkan Weghorst, 21 gol attı.

Weghorst, Heracles Almelo ile ilk maçına 9 Ağustos 2014'te AZ'ye karşı çıktı. İlk sezonunda kulübü küme düşme tehlikesi yaşadı fakat ikinci sezonunda 33 maçta 12 gol atarak takımının ligi 6. bitirmesinde büyük pay sahibi oldu. Heracles Almelo ile toplam 73 maça çıkan Weghorst, 24 gol atmayı başardı.

Heracles Almelo ile başarılı bir sezon geçiren Weghorst, Temmuz 2016'da Eredivisie kulübü AZ'ye dört yıllığına transfer oldu. Takımıyla ilk sezonunda ligde 13 gol atan Weghorst, ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Dundalk'a karşı attı.

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İkinci sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Weghorst, 27 gol atarak harika bir sezon geçirdi ve bu performansıyla Hollanda millî takımına çağrıldı. 26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2022'de İngiltere Premier League takımlarından Burnley'e transfer oldu. İlk maçına 5 Şubat 2022'de Watford'a karşı çıktı. Üç gün sonraki Manchester United maçında asist yaptı.

Sonraki maçta Liverpool'a karşı 75 dakika sahada kaldı ve ligdeki dördüncü maçı olan Brighton karşısında 1 gol, 1 asist yaptı ve İngiltere kariyerine, ilk dört maçında 1 gol 2 asist yaparak başladı. 8 maç boyunca gol katkısı veremeyen Weghorst, 17 Nisan'da West Ham karşısında gol attı. Premier League'de 20 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Wout Weghorst Beşiktaş

5 Temmuz 2022 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandı. Beşiktaş Weghorst'a bir yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon 800 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçına, 6 Ağustos 2022 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Kayserispor karşısında çıktı. Weghorst, maçın 90+6. dakikasında Raşid Gezzal'ın attığı galibiyet golünün asistini yaptı. 21 Ağustos 2022'de Fatih Karagümrük'e karşı oynanan maçın 17. dakikasında Valentin Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortaya kafa ile vurarak Beşiktaş forması ile ilk golünü attı.

Wout Weghorst millî takım kariyeri

Weghorst, Hollanda U-21 takımıyla ilk ve tek maçına 14 Ekim 2014'te Portekiz U-21 takımına karşı çıktı ve 1 gol atmayı başardı.

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Hollanda millî futbol takımıyla ilk maçına 23 Mart 2018'de İngiltere'ye karşı çıktı. İlk millî golünü, 6 Haziran 2021'de Gürcistan ile düzenlenen özel maçta attı. Ertelemeli düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'ya karşı gol attı. Hollanda millî futbol takımı ile çıktığı 14 maçta 3 gol attı.

Weghorst, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde, Arjantin karşısında 2-0 gerideyken, oyuna 78. dakikada dahil oldu ve 83. ve 90+11. dakikada attığı 2 gol ile takımını uzatmalara taşıdı. Ancak, Hollanda penaltılarda Weghorst'un attığı penaltıya rağmen elendi.