"İhbar üzerine yangına hızla müdahale edilebilmesi için bölgeye 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, Armutlu Belediyesine ait 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracı sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 15 orman işçisi 7 Armutlu Belediyesi itfaiye görevlisi 5 orman muhafaza memuru ve 1 orman işletme şefi olmak üzere toplam 28 personel katıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın ekiplerin yoğun çabası koordineli müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.