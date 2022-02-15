Yarın okullar tatil mi? 16 Şubat kar tatili olan iller hangileri?

Yarın okullar tatil mi? sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. 16 Şubat Çarşamba günü hangi illerde tatil olacak? İşte ayrıntılar...

YARIN (16 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?

16 Şubat 2022 tarihi için ülke genelinde henüz kar tatili olan il açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

16 ŞUBAT HAVA DURUMU

MeteorolojiGenel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

Meteoroloji'de yer alan hava durumu raporuna göre güneşli hava cuma günü ile beraber yerini yeniden yağışa bırakacak. İç Anadolu'da kar yağışı yeniden etkili oluyor.