Hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 1 Kasım il il hava durumu
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28