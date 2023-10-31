Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji tarafından 7 il için sarı kodlu uyarı yapılarak kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Ekim hava durumu raporu.