Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye günlük hava durumunu paylaştı. Vatandaşlar il il araştırmaya da geçti. İstanbul hava durumu, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri merak konusu oldu. İşte yarınki hava durumu raporu...

Yarın hava nasıl olacak? 8 Aralık 2024 il il hava durumu

Yağışın, sel ve su taşkınına neden olabileceğiMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.

ANKARA: 10, Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu

İZMİR: 17, Şiddetli sağanak yağışlı

KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 12, Şiddetli sağanak yağışlı

KONYA: 10, Yağmurlu

SİVAS: 4, Parçalı bulutlu

TRABZON: 16, Parçalı bulutlu açık

ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu

BURSA: 17, Parçalı bulutlu

ANTALYA: 19, Şiddetli sağanak yağışlı

AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

AA'daki habere göre öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların sel ve su taşkınına karşı dikkatli olması istendi.



