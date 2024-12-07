Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Aralık hava tahmin raporunda 3 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Pazar günü plan yapacak vatandaşlar 8 Aralık Pazar günü hava durumu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte il il yarınki hava durumunun ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye günlük hava durumunu paylaştı. Vatandaşlar il il araştırmaya da geçti. İstanbul hava durumu, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri merak konusu oldu. İşte yarınki hava durumu raporu...
Yarın hava nasıl olacak? 8 Aralık 2024 il il hava durumu
Yağışın, sel ve su taşkınına neden olabileceğiMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.
ANKARA: 10, Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu
İZMİR: 17, Şiddetli sağanak yağışlı
KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 12, Şiddetli sağanak yağışlı
KONYA: 10, Yağmurlu
SİVAS: 4, Parçalı bulutlu
TRABZON: 16, Parçalı bulutlu açık
ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu
BURSA: 17, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 19, Şiddetli sağanak yağışlı
AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR
AA'daki habere göre öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların sel ve su taşkınına karşı dikkatli olması istendi.