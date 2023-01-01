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Sömestr tatili
Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun sınav temposundan bunalan öğrenciler, “Sömestr tatili kaç gün, 1 ay mı?” sorusunu cevabını sorguluyor. Sömestr tatili 20 Ocak Cuma günü başlayacak, hafta sonları ile birlikte 16 gün sürecek ve 6 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
Sömestr tatili, bu yıl toplam 16 gün sürecek. 1 aya uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeklik payı bulunmuyor.
6 Şubat’ta başlayan ikinci dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidecek. Hafta sonu dahil olmak üzere öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ayrıca tatil olmayacak.
Yarıyıl tatil 10 iş günü sürecek ve 20 Ocak Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak tatil 6 Şubat’ta sona erecek.
2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.
Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.