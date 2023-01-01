Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun sınav temposundan bunalan öğrenciler, “Sömestr tatili kaç gün, 1 ay mı?” sorusunu cevabını sorguluyor. Sömestr tatili 20 Ocak Cuma günü başlayacak, hafta sonları ile birlikte 16 gün sürecek ve 6 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

6 Şubat’ta başlayan ikinci dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidecek. Hafta sonu dahil olmak üzere öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ayrıca tatil olmayacak.