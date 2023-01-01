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Sömestr tatili 1 ay mı olacak? Öğrencileri heyecanlandıran haber!
Sömestr tatili 1 ay mı olacak sorusu pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yarıyıl tatiline kısa bir süre öğrenciler heyecanlanırken tatil sevincini daha da artıran bir tatil haberi merak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen çalışma takvimi çerçevesinde sömestr tatili için de detaylar belirlenmiş oldu. Sömestr tatilinin 1 aya kadar uzayacağı haberi gündem oldu. Peki, 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 1 ay mı olacak?
14:42 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Sömestr tatili

Sömestr tatili

Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun sınav temposundan bunalan öğrenciler, “Sömestr tatili kaç gün, 1 ay mı?” sorusunu cevabını sorguluyor. Sömestr tatili 20 Ocak Cuma günü başlayacak, hafta sonları ile birlikte 16 gün sürecek ve 6 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ 1 AY MI OLACAK?

Sömestr tatili, bu yıl toplam 16 gün sürecek. 1 aya uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeklik payı bulunmuyor.

6 Şubat’ta başlayan ikinci dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidecek. Hafta sonu dahil olmak üzere öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ayrıca tatil olmayacak.

SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN 2023?

Yarıyıl tatil 10 iş günü sürecek ve 20 Ocak Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak tatil 6 Şubat’ta sona erecek.

2.ARA TATİL NE ZAMAN?

2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

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#yarıyıl tatili 1 ay mı
1 saat önce
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Sömestr tatili 1 ay mı olacak? Öğrencileri heyecanlandıran haber!
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