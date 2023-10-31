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Hamas, İsrail tankını Yasin 105 roketi ile havaya uçurdu: İşte özellikleri

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren iki Siyonist askeri aracı 'Yasin 105' roketiyle hedef alındı." ifadesi kullanıldı. Yasin 105, 105 milimetre çapında, 700 milimetre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığındadır. Peki Yasin 105 roketi menzili ne kadar?

09:46 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 09:50 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Hamas, İsrail tankını Yasin 105 roketi ile havaya uçurdu

Hamas, İsrail tankını Yasin 105 roketi ile havaya uçurdu

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren iki Siyonist askeri aracı 'Yasin 105' roketiyle hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirilmişti.

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Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nin doğu sınırından 3 kilometre kadar içeriye girdiğini, kısa bir süre sonra da geri çekildiğini aktarmıştı. Gazze Şeridi'ndeki hükümet de "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." açıklamasında bulunarak, İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra da geri çekildiğini bildirmişti.

Yasin 105 roket özellikleri

Yasin 105 roketi, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Çap: 105 milimetre

Uzunluk: 700 milimetre

Ağırlık: 13 kilogram

Menzil: 15 kilometre

Etkili menzil: 500 metre

Hedefler: Sabit ve hareketli hedefler


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