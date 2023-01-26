Yasin, Tebareke, Amme Okunuşu- Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi Arapça ve Türkçe

Kenzül Arş, her türlü hacet, dilek, hastalık, şer gibi durumlarda okunması tavsiye edilen bir duadır. Kenzül Arş duası bilinen etkili dualardan biridir. Kenzül Arş duası da diğer dualar gibi Cenab-ı Allah'tan istemek için aracı olan dualardandır. Peki, Kenzül Arş Duası Türkçesi ve Arapçası nasıldır? Kenzül Arş duası dinle, Kenzül Arş ne için okunur? İşte Kenzül Arş duası, manası ve faziletleri...