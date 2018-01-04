Yatırım Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Ülkemiz yani Anadolu toprakları tam anlamıyla bir cennet. İnsanın ömür boyu gezse bitiremeyeceği güzellikler var. Bu da insanların bu topraklarda yaşamasını çok daha cazip hale getiriyor.

Yurt dışından da çok sayıda insanın ülkemiz topraklarında mutlu mesut yaşaması yatırımcıların da gözünden kaçmıyor farklı alanlarda değişik yatırımlar yapılıyor. Son yıllarda en sık yapılan yatırım ise elbette GES olarak tabir edilen güneş enerji santralleri yatırımları.

Bunun en temel nedeni de ülkemizin bir güneş cenneti olması ve tüm mevsimlerde güneşsiz kalmaması. Üstelik güneş enerjisi sistemleri yenilebilir enerji sistemlerinin en büyük bileşeni ama son yıllarda yaşanan zorunluluklardan dolayı sadece güneşe değil, rüzgara, jeotermal enerjiye, biokütle enerjisine de yapılan yatırımlar giderek artıyor zira ülkemiz sadece güneş alanında değil tüm alanlarda tam bir harikalar ülkesi.

Biz bu yazıda yenilebilir enerji ve GES kapsamında yapılan yatırımlara ana hatları ile bakmaya çalışacağız.

Yenilebilir Enerji Teşvikleri Nelerdir?

Ülkemizdeyatırım amaçlı olarak başta GES olmak üzere tüm yenilebilir enerji sistemlerinin kurulmasını ve kullanımını teşvik etmeye yönelik planlanan devlet destekleri şunlardır:

Kısaca FIT olarak tabir edilen sabit fiyat garantisi

1000 MW'a kadar lisansız elektrik üretim hakkı

KDV istisnası

Gümrük vergisi muafiyeti

Bölgesel teşvikler ki bölgenin konumuna göre oranlar farklılıklar göstermektedir ve burada verilen teşvikler arasında işgücü maliyetleri de yer almaktadır.

Büyük ölçekli AR-GE teknolojik yatırımlara destek

Stratejik yatırımların desteklenmesi

Devletimizin proje bazlı olarak hibe olarak verdiği kurumlar ve destekler ise şunlardır:

Kalkınma ajansları tarafından dönemsel olarak verilen hibeler

KOSGEB kanallı tematik program kapsamında verilen hibeler

Tüm bunların dışında dönem dönem AB kanalı ve diğer mekanizmalar örneğin büyükelçilikler, GEF gibi kurumların da bu alanda verdiği destekler mevcuttur.

Kimler Yatırım Yapabilir?

Eğer siz de böylesine teşvik verilen bir yatırım için para yatırmak ve bu işe girmek istiyorsanız kimlerin bu işe girebileceğini bilmeniz gerekiyor. Öncelikle elektriği aboneliğinizin olması gerekiyor ki bu gerçek ya da tüzel kişilik olarak olabilir. Özellikle lisanssız elektrik üretimi yapmak isteyen kurum ve kişiler için bu ön koşuldur ve bu ön koşul olmadan yatırım yapılmasına izin verilmez.

Bunun yanında kendi bünyelerinde tüketim tesisi aboneliğinin olması zorunludur. Eğer bu iki koşul gerçekleşiyor ise o zaman rahatlıkla istenen GES yatırımı rahatlıkla yapılabilir.

Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yatırımyaparken en önemli husus doğru firmanın seçilmesidir ki bu alanda ülkemizde son yıllarda milli sermaye ile çok düzgün işler üreten Türk mühendislerinin bilgi ve deneyimlerini kullanan firmalardan birisi ile çalışılması her anlamda avantajlı olacaktır.

Bunun yanında bu alana girmeden mutlaka temel bilgi sahibi olmak ve konuya hakim olmak, fizibilite çalışmalarını da yapmak ve sonra bu işe girmek gerektiği unutulmamalıdır.