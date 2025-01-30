ÖSYM tarafından düzenlenen YDS 1 sınavı 9 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. YDS başvuruları 22-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi gözler geç başvuru sürecinde... Peki, YDS geç başvuru ne zaman yapılacak? 2025 YDS geç başvuru tarihleri...

YDS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS başvuruları, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapıldı. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar için YDS geç başvuru günü 7 Şubat 2025 olarak belirlendi.

YDS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Başvurularınızı ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilirsiniz.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmesi, bankalardan ödeme yapılmaması gerekiyor.

2025 YDS-1 geç başvuru ücreti 1.125 TL'dir.

2025 YDS/1 BAŞVURU KILAVUZU

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YDS/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.







