Yeni açılan üniversite bölümleri
Yeni açılan bölümlerin Türkiye'nin ekonomisine ve iş dünyasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bu bölümler, Türkiye'nin yeni ekonomisinde rekabetçi bir konum elde etmesine ve işsizlik oranının azaltılmasına yardımcı olacaktır.
Bu yıl açılan üniversite bölümleri
Siber güvenlik meslek yüksekokulları bünyesinde siber güvenlik analistliği ve operatörlüğü programları açıldı.
Söz konusu programların öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce olup 25'er kontenjanı bulunuyor.
2023-2024 eğitim öğretim yılında, Türkiye'de birçok yeni bölüm açıldı. Bu bölümlerden bazıları şunlardır:
- Siber Güvenlik
- Yapay Zeka
- Robotik
- Veri Bilimi
- Büyük Veri Analizi
- E-Ticaret
- Dijital Pazarlama
- Medya ve İletişim
- Marka Yönetimi
- Sosyal Medya Yönetimi
Türkiye’ deki çeşitli üniversitelerde 2023 yılında yeni açılan bölümler listesi şöyle;
- Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik MYO – Siber Güvenlik Analistliği
- Ege Üniversitesi Siber Güvenlik MYO – Siber Güvenlik Analistliği
- Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik MYO – Siber Güvenlik Analistliği
- İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik MYO – Siber Güvenlik Analistliği
- Ankara Üniversitesi Kalecik MYO – Bağcılık ve Bağ Ürünleri
- 19 Mayıs Üniversitesi Ladik MYO – Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı
- Pamukkale Üniversitesi Serinhisar MYO – Bıçakçılık ve El Aletleri Üretimi
- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa – Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi
Bu bölümler, Türkiye'nin yeni ekonomisine uyum sağlayabilecek ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümlere ilginin artması, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini göstermektedir.
Yeni açılan bölümler YKS tercih kılavuzunda var mı?
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzunu yayımlandı. Kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Yeni açılan üniversite bölümleri YKS tercih kılavuzunda yer almakta.