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Bu yıl açılan üniversite bölümleri

2023 YKS tercihi ile ilk defa öğrenci alacak üniversite bölümleri ve yeni açılan 2 yılık 4 yıllık programlar üniversite tercihlerinin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok üniversitelerde farklı branlarda yeni bölümler açıldı. Yeni açılan siber güvenlik, yapay zeka, robotik ile veri bilimi bölümlerine üniversite tercihini yapacak adayların yoğun ilgisi söz konusu. İşte Türkiye’ deki çeşitli üniversitelerde 2023 yılında yeni açılan bölümler listesi.

15:27 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yeni açılan üniversite bölümleri

Yeni açılan üniversite bölümleri

Yeni açılan bölümlerin Türkiye'nin ekonomisine ve iş dünyasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bu bölümler, Türkiye'nin yeni ekonomisinde rekabetçi bir konum elde etmesine ve işsizlik oranının azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Bu yıl açılan üniversite bölümleri

YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı arasında imzalanan Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü kapsamında;
Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları
öğrenci alacak.

Siber güvenlik meslek yüksekokulları bünyesinde siber güvenlik analistliği ve operatörlüğü programları açıldı.

Söz konusu programların öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce olup 25'er kontenjanı bulunuyor.

Bunun yanında
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu
bünyesinde bağcılık ve bağ ürünleri teknolojisi, 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı, Pamukkale Üniversitesi Serinhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde bıçakçılık ve el aletleri üretim teknolojisi,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
bünyesinde de sanal ve artırılmış Gerçeklik ön lisans programları açılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında, Türkiye'de birçok yeni bölüm açıldı. Bu bölümlerden bazıları şunlardır:

  1. Siber Güvenlik
  2. Yapay Zeka
  3. Robotik
  4. Veri Bilimi
  5. Büyük Veri Analizi
  6. E-Ticaret
  7. Dijital Pazarlama
  8. Medya ve İletişim
  9. Marka Yönetimi
  10. Sosyal Medya Yönetimi

Türkiye’ deki çeşitli üniversitelerde 2023 yılında yeni açılan bölümler listesi şöyle;

  • Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik MYO – Siber Güvenlik Analistliği
  • Ege Üniversitesi Siber Güvenlik MYO – Siber Güvenlik Analistliği
  • Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik MYO – Siber Güvenlik Analistliği
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik MYO – Siber Güvenlik Analistliği
  • Ankara Üniversitesi Kalecik MYO – Bağcılık ve Bağ Ürünleri
  • 19 Mayıs Üniversitesi Ladik MYO – Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı
  • Pamukkale Üniversitesi Serinhisar MYO – Bıçakçılık ve El Aletleri Üretimi
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa – Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi

Bu bölümler, Türkiye'nin yeni ekonomisine uyum sağlayabilecek ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümlere ilginin artması, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini göstermektedir.

Yeni açılan bölümler YKS tercih kılavuzunda var mı?

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzunu yayımlandı. Kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Yeni açılan üniversite bölümleri YKS tercih kılavuzunda yer almakta.

Eşit ağırlık bölümleri neler?
Eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS üniversite tercih süreci başladı. Eşit ağırlıktan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans EA bölümlerini araştırıyor. Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerin bir karışımıdır. Bu bölümlerde, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Üniversite tercihi yapacaklar YKS tercihlerini başarı sıralamasına göre yapacak. Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktör olduğu gibi öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir. En iyi eşit ağırlık bölümleri arasında hukuk, iktisat, Uluslararası İlişkiler ve psikoloji gelmekte. Eşit ağırlık (EA) puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.

#üniversite bölümleri
#yks 2023
#ösym tercih kılavuzu
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