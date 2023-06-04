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Erdoğan Cumhurbaşkan’ın yeni kabinde dikkat çeken isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Süleyman Soylu’nun yerine ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu. İşte yeni kabine üyeleri isim listesi.

08:57 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı yeni kabine listesi

Cumhurbaşkanlığı yeni kabine listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, demokrasisinin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamladığını belirterek, Türkiye tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmadığına, aynı zamanda gelecek asrın nasıl olacağına da karar verdiğine işaret eden Erdoğan, milletin iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline de sahip çıktığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2200 yılı aşan devlet geleneğiyle, 1000 yılı aşan millet şuuruyla, asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini gösterdiğini vurguladı.

Yeni kabine isim listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyelerini açıkladı

  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
  2. Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
  3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
  4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
  5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
  6. Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
  7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
  8. Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
  9. Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
  10. İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
  11. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
  12. Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
  13. Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
  14. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
  15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
  16. Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
  17. Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
  18. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Mehmet Fatih Kacır kimdir?
Mehmet Fatih Kacır kimdir?

Mehmet Fatih Kacır, 1984 yılında doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12.si oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdüren Kacır, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’in öncüleri arasında yer aldı. 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu. Türkiye’nin Otomobili Togg teknoloji yol haritasının oluşturulması ve hayata geçmesi süreçlerinde çalıştı. Fatih Kacır, ASELSAN ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Peki Fatih Kacır kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih Kacır hayatı ve biyografisi.


#kabine
#Recep Tayyip Erdoğan
#cevdet yılmaz
#hakan fidan
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