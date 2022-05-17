Yeni kimlik belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre eski kimlikleri yenisi ile değiştirmek için son gün 31 Aralık 2023. Eski kimliklerini değiştirerek yeni kimlik belgelerini almak isteyenlerin randevu almaları gerekiyor.

YENİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki randevu sayfası üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezi üzerinden yeni kimlik kartı için randevu alabilirsiniz. Eğer ikametgahınız sisteme kayıtlıysa Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan nüfus müdürlüklerinden yeni kimliğinizi alabilirsiniz.

ADIM ADIM KİMLİK RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

randevu.nvi.gov.tr internet adresine girdikten sonra 'T.C. Kimlik Kartı' başlığına tıklayın. Ekrana gelen uyarıyı okuduktan sonra 'Kabul Ediyorum' seçeneğini seçerek randevu alma işlemine devam edin. Ardından açılan ekranda gerekli bilgileri doldurun. Daha sonra randevu almak istediğiniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesini ve randevu tarihini seçin.

YENİ KİMLİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı ya da resmi bir geçici kimlik belgesi gibi sizin kim olduğunuzu resmi olarak gösterecek bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmelisiniz.

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YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN FOTOĞRAF NASIL OLMALI?

Yeni kimlik belgesi için biyometrik fotoğraf çektirmelisiniz. Biyometrik fotoğrafın nasıl çekileceğini tüm fotoğrafçılar bilir. Yeni kimlik kartı için çektirdiğinizi söylemeniz yeterli.

Biyometrik fotoğraf için gerekli şartlar son 6 ay içerisinde çekilmiş olması, boyutlarının ise 50 mm x 60 mm boyutlarında olması gerekir. Fotokopi veya bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemekte. 15 yaşının altında olanlar için biyometrik fotoğraf istenmemektedir.

YENİ KİMLİK BELGESİ ALMA/ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR 2022?

2022 yılı içerisinde nüfus cüzdanınızı yeni T.C. kimlik kartı ile değiştirecekseniz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bedel 37,50 TL’dir. Eğer kimlik kartınızı kayıp nedeniyle değiştiriyorsanız ödemeniz gereken bedel 75,00 TL’dir. Nüfus müdürlüklerinde biyometrik fotoğraf çekilmez. Bu nedenle bu masrafa bir de fotoğraf parasını ekleyebilirsiniz.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NASIL VE NEREYE ÖDENİR?

Kimlik yenileme ücreti 5 farklı şekilde yatırılabilir:

* Vergi Dairesi Müdürlükleri'nden

* Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla

* Gelir İdarisi Başkanlığı'na ait internet sayfasından

* Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu.nvi.gov.tr ve alo199.nvi.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan

* PTT şubelerinden

YENİ KİMLİK BELGESİNE İÇİN AYRINTILI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ