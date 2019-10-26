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Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

Malatya ekibi, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. Peki,

Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? İşte maça dair tüm ayrıntılar.

Haber Merkezi AA
Arşiv.

Arşiv.

Fotoğraf: Emrah Gökmen

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Geride kalan 8 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-siyahlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Ghaylen Chaaleli, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

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