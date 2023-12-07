Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde yılbaşında tatil programı yapmak isteyenlerin en çok ilgisini çeken konuların başında yılbaşında tatil olacak mı? Yılbaşında okullar tatil olacak mı? Yılbaşı hangi gün? 1 Ocak resmi tatil mi? Soruları geliyor. Her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı yurdun her köşesinde yeni yıl coşkusu yaşanacak. 2024 yılında yılbaşını ilk günü olan 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte detaylar…
1 OCAK HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?
Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.
1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.
Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil.
Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.
1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELECEK?
Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.
1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.
Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.