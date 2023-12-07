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Yılbaşı tatili için geri sayım! 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? Yılbaşında okullar ve işyerleri tatil olacak mı?

Yılbaşı tatili için geri sayım sürüyor. Yılbaşı için plan yapanların yüzünü güldürecek tatil detayı, 2024 resmi tatil günleri takviminin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. 31 Aralık 2023 yılbaşı gecesi ise pazar günü kutlanacak. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları ile okulların tatil olmasından dolayı 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor, yılbaşında okullar tatil mi? soruları gündeme geldi. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2024 yılbaşı hangi güne denk geliyor?

12:57 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Resmi tatiller
Resmi tatiller

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde yılbaşında tatil programı yapmak isteyenlerin en çok ilgisini çeken konuların başında yılbaşında tatil olacak mı? Yılbaşında okullar tatil olacak mı? Yılbaşı hangi gün? 1 Ocak resmi tatil mi? Soruları geliyor. Her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı yurdun her köşesinde yeni yıl coşkusu yaşanacak. 2024 yılında yılbaşını ilk günü olan 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte detaylar…

1 OCAK HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil.

Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELECEK?

Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.



#1 ocak
#yılbaşı
#yılbaşı tatili
#resmi tatiller
13 dakika önce
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Yılbaşı tatili için geri sayım! 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? Yılbaşında okullar ve işyerleri tatil olacak mı?