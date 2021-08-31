YKS 2021 taban ve tavan puanları 2021 Ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) üniversite ek kontenjanlar

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra taban puanları ve boş kontenjanları yerleşemeyen öğrencilerin gündeminde yer aldı. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre öğrenci alan üniversite taban ve taban puanlarını açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor. Peki 2021 YKS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH İÇİN BOŞ KONTENJANLAR

Kontenjanların belli olması ardından ÖSYM Başkanı Hali Aygün, ek yerleştirme sürecine yönelik paylaşımda bulundu. Aygün; "Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek." ifadelerini kullandı.

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2021 YKS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak.

Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.