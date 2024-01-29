Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) için maraton başladı. ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) adımlarından oluşan üniversite sınavı ne zaman yapılacak belli oldu. Şimdi başvurular için gün sayılıyor. YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ücreti en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.

Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 9 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru ve geç başvuru tarihleri de belli oldu.

Buna göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri 2024 açıklaması merak konusu oldu. 2022 ve 2023 yıllarında TYT için 115 TL fiyat biçildi. Tüm oturumlara katılmak isteyen öğrenciler 345 TL ücret ödedi. 2024 yılında YKS sınavına girecek olan öğrencilerin ödeyeceği ücret henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS geç başvuru ücreti normal ücretin yüzde 50 artırımlı olarak ödendi. 2024 YKS ücreti açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.







