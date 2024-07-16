|
Özgün

YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! İşte ÖSYM 2024 YKS TYT, AYT, YDT cevap kağıdı pdf görüntüleme ekranı!

YKS cevap kağıtları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 2023 YKS cevap kağıtları 16 Temmuz tarihinde adayların erişimine açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) cevap kağıtları ve aday cevap erişiminin 10 gün süreyle erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM 2024 YKS TYT, AYT, YDT cevap kağıdı PDF görüntüleme ekranı!

12:49 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
YKS
YKS

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı.

ÖSYM 2024 YKS TYT, AYT, YDT cevap kağıdı görüntüleme ekranı!

YKS sınavı cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Temmuz tarihinde saat 12.10'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada adayların, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceği belirtildi.

Ayrıca adayların, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceği kaydedilen açıklamada, soruların adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülendiğin altı çizildi.

Açıklamada, İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterildiği bildirildi.



#yks
#yks cevap kağıdı
#yks soruları
#yks cevapları
#yks cevap kağıdı görüntüle
#ösym
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk evim kampanyası: 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?