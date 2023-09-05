Üniversite kayıtları sona erdiğinden üniversitelerin kayıt yaptırılmayan bölümleri tespit edilmeye başlandı. Boş kontenjanlara göre adaylar YKS tercih işlemlerini yapacak. Adayların YKS sınav sonuçları, merkezi tercihlerde olduğu gibi ek yerleştirmelerde de belirleyici olacak. YKS ek tercih işlemlerİ belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Üniversite kayıtları ardından boş kontenjanlar için gözler YKS ek tercihlere çevrildi. YKS ek tercih tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. YKS ek tercih tarihleri belli olduğu zaman habere eklenecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercihleri başlamadığı için henüz YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzu hakkında açıklama yaptığı zaman detaylar habere eklenecek.

EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Üniversite ek tercihi kimler yapabilir, nasıl yapılır sorusu da merak edilenler arasında.

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.







