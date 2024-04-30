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YKS sınav tarihleri: Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS'ye katılım sağlayacak gençler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2024 üniversite sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama

10:30 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

2024 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrenciler, 2024 YKS sınavı öncesinde hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM 2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2024 YKS SINAVI TARİHİ, SINAV SAATİ VE SÜRESİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: : 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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