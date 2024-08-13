25 Temmuz Cuma günü başlatılan YKS tercih süreci 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Tercihte bulunan üniversite adayları merak içerisinde "YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?" ve "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.
2024 YKS tercih sonuçları açıklanı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçları açıklandı. 2024 YKS yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuç ekranına çevirmişti.
2024 YKS tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. İşte 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı.
YKS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
YKS tercihler sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Üniversite kayıtları ne zaman?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversite ders başı tarihleri her üniversitenin akademik başlangıç yılı farklı olduğu için derslerin başlangıç tarihine göre kamuoyuyla paylaşım yapılacak.