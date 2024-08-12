2024 DGS sonuç tarihi adaylar tarafından merak konusu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları bekleniyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2024 için tarih belli oldu mu?