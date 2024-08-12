2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Şimdi gözler ÖSYM 2024 DGS sınav sonuçlarında. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı.
2024 DGS sonuç tarihi adaylar tarafından merak konusu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları bekleniyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2024 için tarih belli oldu mu?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.
2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
DGS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024?
DGS 2024 tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği tarihte başlayacak.