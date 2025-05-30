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YÖK BECAYİŞ SINAV SONUÇLARI 2025: YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne?

YÖK BECAYİŞ SINAV SONUÇLARI 2025: YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne?

12:3930/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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YÖK becayiş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖK becayiş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen üniversiteler arası yer değişikliği uygulaması, yani becayiş sistemi kapsamında Nisan ayında alınan başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Akademik kadroda değişiklik bekleyen birçok öğretim elemanı, başvuruların değerlendirilmesinden çıkacak kararı merakla bekliyor. Peki, YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteler arasında karşılıklı yer değişimini mümkün kılan becayiş sürecinde başvurular Nisan ayında tamamlandı. Sürecin ardından akademik personel için sonuç heyecanı başladı. Görev yerlerini değiştirmek isteyen öğretim elemanları, YÖK’ten gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki, YÖK becayiş sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

Başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmak üzere olup, sonuçların Haziran ayının ilk haftasında netleşmesi bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından, YÖK tarafından yeni görev yerlerine başlama süreleriyle ilgili resmi duyurular yapılacak. Personelin, tayin olduğu yeni üniversitede hangi tarihten itibaren göreve başlayacağı netlik kazanacak. Bu süre zarfında hazırlıklarını tamamlamaları beklenen çalışanlar, yeni görevlerinde görevlerine başlamadan önce gerekli evrak ve prosedürleri yerine getirecekler.

BECAYİŞ NE DEMEK?

"Becayiş" terimi, kamu kurumlarında veya bazı özel sektör uygulamalarında karşılıklı yer değiştirme anlamına gelir. Türkçe’de bu terim özellikle kamu personelinin idari veya akademik görevlerindeki tayin ve nakil işlemlerinde sıkça kullanılır

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#YÖK becayiş
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