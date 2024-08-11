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YÖKDİL sonuçları için gözler ÖSYM'de!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından YÖKDİL sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. İşte İşte ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuç sorgulama ekranı.

09:57 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 13:19 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
2024/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları
2024/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları

YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL 2 bugün (11 Ağustos Pazar) gerçekleştirildi. 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda yapılan sınav sonuçları tarihi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından YÖKDİL sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.


#YÖKDİL 2
#ÖSYM
#YÖKDİL sonuçları
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